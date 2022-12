Sociální sítě nejsou politicky neutrální, znělo na sněmovním petičním výboru

„Facebook má v ČR pět milionů uživatelů, což je polovina populace, Instagram 2,5 milionu uživatelů, což je čtvrtina. Twitter jich má 400 tisíc. To jsou hlavní influenceři,“ dodal Veselý. Digitální platformy by podle něj neměly zasahovat do uživatelského obsahu, pokud uživatel neporuší zákon. „Dnes jsou ale diskriminováni uživatelé, co publikují legální a legitimní názory. Ty jim jsou mazány pod různými záminkami,“ uvedl Veselý.

Například Facebook často odstraňuje příspěvky za „porušení zásady komunity“. Většinou blokuje příspěvky s vulgárními výrazy, ale i takové, které označuje za dezinformace, a to zejména u kontroverzních témat, jako je migrace či očkování proti covidu. „V ČR probíhá nálepkování a zneužívání pojmu dezinformace na denním pořádku. Sám s tím mám velmi negativní zkušenosti, je to třeba zastavit,“ uvedl předseda petičního výboru a lídr SPD Tomio Okamura.

Jak na petičním výboru upozornila zástupkyně ministerstva průmyslu a obchodu Viola Fieberová, spory o cenzuře na sociálních sítích by mohlo vyřešit nové evropské jednotné nařízení DSA (Data Set of Approval) pro digitální platformy. To by podle Fieberové mělo především řešit bezdůvodné odstraňování příspěvků. „Toto nařízení na to myslí. Stanoví povinnost pro všechny platformy, že musí mazat pouze příspěvky, které porušují zákony. Každému uživateli by mělo přijít odůvodnění, proč byl jeho příspěvek odstraněn, s odkazem na konkrétní právní předpis,“ uvedla Fieberová.