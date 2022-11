Sněmovna řeší změnu volby členů Rady ČT. Ve hře je i noční jednání

Návrh ministerstva kultury počítá s tím, že by se na volbě členů rad veřejnoprávních médií podílela Poslanecká sněmovna i Senát, což má posílit nezávislost. Zvýšit by se měl také počet členů v radách. U České televize z patnácti na osmnáct, přičemž patnáct by volila Sněmovna a tři Senát. U Českého rozhlasu by se počet členů rady měnit neměl, zůstala by tedy devítičlenná a senátoři by volili tři členy.