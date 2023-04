Smlouva umožní silám USA v Česku výstavbu objektů

„Samotná smlouva neobsahuje žádné rozhodnutí o konkrétní americké vojenské přítomnosti v České republice ani rozhodnutí o zřízení vojenských základen. Žádné základny, žádná vojenská přítomnost bez toho, aniž by o vojenské přítomnosti rozhodoval parlament,“ řekla ve středu po jednání vlády ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Co budou moci Američané stavět, to smlouva ani ministerstvo neřeší. „K možnostem výstavby v rámci jedenácti dohodnutých zařízení a prostorů lze uvést, že smlouva stanovuje pouze rámec pro možnou výstavbu, avšak nepředjímá, o jaký druh výstavby by mohlo jít,“ řekla Právu mluvčí obrany Simona Cigánková.