Černochová: Zapojení České republiky do programu sdílení jaderných zbraní není na stole

„V tuto chvíli není nic takového na pořadu dne,“ řekla ministryně. „Česká republika nemá do tohoto projektu ambici se zapojit, byť ambici nakoupit supersoniky F-35 máme, ale to samozřejmě bude rozhodovat vláda na podzim, kam jí předložím všechny parametry a podmínky, co se nám podaří vyjednat s americkou stranou. Jednání probíhají velmi intenzivně,“ dodala.

Česká republika je podle ní v trošku jiné situaci než Polsko, které snahu o zapojení do tohoto programu deklarovalo.

„Vzhledem k jejich (polské) historické zkušenosti i vzhledem k velikosti území je to naprosto pochopitelné. Ale tady v tuto chvíli bych to chtěla absolutně odmítnout, něco takového není na stole. Myslím si, že Česká republika může přispívat jiným způsobem, než aby byla zapojená do tohoto projektu,“ uvedla ministryně.

Polsko požaduje jaderné zbraně Evropa

Program sdílení jaderných zbraní umožňuje nejaderným státům Aliance zapojit se do jejich nasazení. Tyto země mají letadla, která mohou shazovat americké jaderné bomby B61, bomby však mají pod kontrolou Američané a bez jejich souhlasu je není možné nasadit. Program, do něhož je zapojena Itálie, Německo, Turecko, Belgie a Nizozemsko, slouží jako další forma jaderného odstrašení.

Klíčová je protivzdušná obrana

Černochová současně přiznala, že největším nebezpečím pro Českou republiku jsou ruské rakety. Některé z komplexu Iskander vypuštěné z Kaliningradské oblasti by zřejmě mohly doletět až na území České republiky, nemluvě o střelách s plochou dráhou letu vypouštěných z letadel nebo lodí a ponorek. Vybudovat silnou protivzdušnou obranu považuje za klíčové.

„Náčelník generálního štábu opakovaně říkal, že to je jedna z priorit, která by měla posunout budoucnost naší armády. Stoprocentně souhlasím. Pracujeme na tom. Protivzdušná obraně je alfou a omegou v každé zemi, a jestli něco válka na Ukrajině ukázala, tak je to přesně toto,“ řekla Černochová.

Ministryně je ráda, že radary MADR konečně prošly vojskovými zkouškami. Česká republika ale stále nemá systém schopný sestřelovat nepřátelské balistické rakety. Černochová upozornila, že tyto systémy jsou velmi nákladné. „Systém Patriot je určitě jeden z nejlepších na světě, ale musíme zvažovat i finanční prostředky, které stojí,“ poznamenala.

Ve hře proto může být i případný pronájem: „Tyto možnosti asi jsou, ale teď se aktuálně řeší nákupy toho všeho, co se mělo nakupovat před deseti dvaceti lety. Jakmile nám spadne obrovský balvan ze zakázky na bojová vozidla pěchoty a uzavřu kontakty, tak budeme moci vyjednávat o dalších projektech.“

Systémů existuje několik, ale ve hře jsou zřejmě především patrioty, protože jsou v Evropě nejrozšířenější: „Víme, že patrioty mají Poláci, nějaké patrioty byly na Slovensku ve spolupráci s Nizozemskem…“

O nákupu izraelských systémů se podle ní aktuálně neuvažuje. „Nic takového jsem v tuto chvíli na resortu ani na kolegiu ani v nějakých strategických dokumentech nezaznamenala, což neznamená, že někdo z vojáků neřekl toto jako nějakou variantu,“ řekla.

Sama ale přiznala, že dohody s Izraelci se uzavírají obtížně: „Jednání potvrdila vaše slova, že Izrael má dobrou techniku, ale vyjednávání s nimi jsou podstatně složitější než se Spojenými státy.“