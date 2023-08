Slušná úroda krkonošských borůvek láká česače s hřebeny

Nejde sice o masové nájezdy Slováků do nejvyšších českých hor, nicméně vážit při dnešní ceně pohonných hmot dlouhou cestu kvůli artiklu prodávaném letos okolo stovky za litr, minimálně překvapí.

Svědkem průniku sběračů do autům zapovězené lokality Krkonošského národního parku (KRNAP) se stal i jeden z horalů. Případ okamžitě nahlásil policii. Nikoliv ani tak kvůli snaze ochránit přírodu, ale z ryze pragmatických pohnutek: lezli mu do zelí.

„Policajti přijeli, udělali, co udělat měli, padly snad nějaké pokuty, a Slováky z lesa vyhnali. Netrvalo dlouho a byli zpátky. Čuměl jsem na to jako vejr,“ sdělil Právu horal.

„Nechápu, jak se jim cesta do Krkonoš za borůvkami může vyplatit. Nešlo přitom s největší pravděpodobností o cizince s pobytem v Česku, o čemž do jisté míry svědčily slovenské espézetky a věci o nichž bavili,“ míní muž, jenž se nadále věnoval sběračské činnosti. „Nejvíc mne dostalo, že dojeli auty až k borůvčí. Takovou drzost by si tady snad nikdo nedovolil,“ podotkl.