Skláři měnili tavící pánve z rozžhavené pece

S výměnou pánví, do kterých skláři při každé směně zpracovávají 400 kilogramů skloviny, má co dělat sedmnáct chlapů ve dvou skupinách. První se stará o jejich samotné nadzvedávání a nahazování na půltunový kovový plát, druhá parta už pod každou umísťuje vozík a vyváží ji mimo huť. Jde o náročnou ruční práci, kterou si ale skláři užívají. I přesto, že pánve váží až půl tuny a vozík, kterým je převážejí, dalších šest set kilogramů. „Každý ví, co má dělat. Takto přenášeli pánve i naši otcové a dědové. Nic se při výměně pánví od roku 1794, kdy zde sklárny začaly s výrobou skleniček, nezměnilo,“ uvedl generální ředitel skláren Květná 1794 Marek Mikláš.