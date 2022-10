Široká koalice v Praze se Spolu nelíbí

Návrh na širokou koalici by podle šéfa pražské ODS Marka Bendy znamenal, že k dosavadní městské koalici bude přibráno Spolu. ODS, která byla dosud téměř deset let v Praze v opozici, vedení města a jeho správu kritizovala. „Představu, že si ji zkopírujeme, jen do ní bude doplněna vítězná koalice, v žádném případě nesdílíme,“ uvedl Benda po jednání s Prahou sobě.

Stížnost mohou podat do pátečních 16 hodin k Městskému soudu v Praze, jeho rozhodnutí by mohlo odložit první schůzi nových zastupitelů. K soudu už jedna dorazila. Od vyřízení všech stížností na volby pravomocným rozhodnutím soudu podle zákona o hlavním městě se odvíjí ustavující schůze zastupitelstva. Musí se pak konat do patnácti dnů. Exprimátor Svoboda předpokládá, že ustavující schůze by měla být do půli listopadu.