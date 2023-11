Šestiletý chlapec si usekl prst, ostravští lékaři mu ho přišili zpět

Když dorazil do nemocnice, trčela mu z rány kost. „Tržný mechanismus úrazu poškodil šlachu a cévy i mimo amputační ránu a neumožnil jejich přímé sešití. Musel jsem je uvolnit až do dlaně a vysunout do amputační rány. Byla to hodně raritní situace a mravenčí práce. Naštěstí se šťastným koncem,“ popsal Luděk Pliska, který replantace provádí už od roku 1997.