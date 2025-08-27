Senátoři ANO opět neuspěli s návrhem projednat bitcoinovou kauzu v Senátu

Článek
ANO neuspělo se snahou dostat případ na senátní plénum už v minulých týdnech. K případu miliardového daru ministerstvu spravedlnosti v kryptoměně nejasného původu se opakovaně sešel senátní bezpečnostní výbor.
Předsedkyně klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová řekla, že výbor dosud nedostal od ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS) veškeré požadované dokumenty. Výbor podle ní žádal například o e-mailovou komunikaci mezi ministerstvy spravedlnosti a financí i Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Z těch dokumentů, o které jsme si požádali, jsme dostali z toho výčtu jeden, dva,“ uvedla Mračková Vildumetzová.
Jde podle ní o to zjistit, kdo z úředníků a politiků nesl odpovědnost. Všechno ale podle šéfky frakce ANO přikrývá tvrzení, že bitcoinová kauza je živý případ a vede se trestní řízení. „Který senátor může souhlasit s tím, že nám paní ministryně spravedlnosti chce zatajit ty dokumenty, nechce nám je předložit,“ poznamenala.
„Výzvy k tomu, že paní ministryně nedodala další a další dokumenty, mají znamenat jenom další zviditelnění a popularizaci tohoto problému,“ řekl na dnešní tiskové konferenci předseda klubu Starostů a nezávislých Jan Sobotka. Kauza se podle něj postupně rozkrývá. Nikdo ze senátorů ale podle Sobotky není schopen zjistit, kde se stala chyba, a není to ani cílem horní komory. „Paní kolegyně Mračková Vildumetzová si myslí, že je potřeba asi o tom stále mluvit dokolečka,“ poznamenal. Sobotka míní, že kauza je nyní plně v pravomoci orgánů v trestním řízení.
Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost doporučil v úterý Decroix, aby zpracovala přehled postupu trestního spisu soudní soustavou od roku 2017. Ministerstvo spravedlnosti v reakci odkázalo na databázi InfoSoud. Výbor také uvedl, že případ se v polovině srpna změnil v živou kauzu opětovným zadržením a trestním stíháním dárce Tomáše Jiřikovského.
Stanjura odmítá, že by o daru předem věděl
Ministerstvo spravedlnosti přijalo bitcoiny od Jiřikovského letos na jaře, část z nich prodalo v aukcích. Kvůli pochybnostem o tom, zda kryptoměna nepocházela z trestné činnosti, v květnu skončil ministr spravedlnosti za ODS Pavel Blažek. Případ vyvolal rozpory mezi vládními stranami. Opozice volala po pádu kabinetu, nebo aspoň také po odchodu Zbyňka Stanjury (ODS) z pozice ministra financí. Opoziční tvrzení, že o daru předem věděl, Stanjura odmítl.
Jiřikovský je nyní ve vazbě kvůli tomu, že podle kriminalistů zastíral, že bitcoiny pocházejí z nelegálního obchodování na darknetu. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že se připojí jako poškozené k trestnímu řízení.