Senátní výbor podpořil Wintra na ústavního soudce. Kandidát by usnadnil žalobu na prezidenta

Další změna by podle Wintra měla proběhnout v procesu jmenování vlády. Inspiroval by se v Polsku či Německu. Zatímco dnes prezident jmenuje premiéra, pokud se mu nepovede sestavit vládu s podporou Sněmovny, pak vybírá i „druhého“ premiéra, a až „třetího“ premiéra vybírá předseda Sněmovny, Wintr by dal prezidentovi pouze první pokus.

Jinak by však do základního zákona země sahal co nejméně. „Ústava by měla být stabilní a mělo by se do ní zasahovat obezřetně,“ řekl senátorům Wintr.