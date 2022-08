Snižovat počty úředníků bychom měli rychleji, říká Pekarová Adamová

V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE

Prospívá její vyjádření, aby si lidé vzali svetr, vládě? (0:15)

Jak bude vypadat letošní zima? ( 7:14)

Dělá vláda rozpočtovou politiku á la Babiš? ( 18:22)

Jak je spokojená s rozpočtem? (25:47)

Kdy začne propouštění státních úředníků, jak vláda slíbila? (27:25)

Paní předsedkyně, na Twitteru jste uvedla, že i kdybyste měla jmění Billa Gatese, tak budete nosit svetr. A několikrát jste to i zopakovala. Je to podle vás komunikace, která prospívá vládě?

Já si myslím, že je důležité říkat věci tak, jak jsou. A situaci nelakovat narůžovo. Lidé to vědí a vidí. A svetr proti Putinovi, jak to nakonec z toho vyznívá, je vlastně jasnou ukázkou toho, co můžeme každý udělat. Jeden stupeň dolů je úspora zhruba 6 procent. To pocítí i Putin, kterému nebudeme tolik přispívat na válku. A mrzí mě, že opozice nevyzve lidi k tomu, aby se chovali šetrněji. Tím vlastně (šéf hnutí ANO Andrej) Babiš pomáhá Putinovi.

Takže komunikovat takhle je v pořádku? Nemůže to vypadat, že to vláda nemyslí vážně?

Vláda dělá hodně pro to, abychom to zvládli. A my to zvládneme, my jsme připraveni. Co se týká zásob plynu, tak dneska už je naplněnost zásobníků kolem osmdesáti pěti procent. Snažíme se také co nejrychleji odpoutat od enormní závislosti na Rusku, která je způsobena bývalými vládami.

Kolik budou slevy na energie? Máme podrobnosti Finance

Neptám se na obsah sdělení, ale na komunikaci.

Když jsem to řekla, tak jsem to neměla vymyšlené, to nebyla žádná strategie. Zkrátka si to tak myslím. A já věci říkám, jak si je myslím. Nesnažím se je přikrášlovat.

Říkáte, že zimu zvládnete. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) už ale připravil a dal do připomínkového řízení vyhlášku, která by snižovala minimální teploty v domech a bytech. To znamená, že to zvládnete?

To znamená, že jsme připraveni i na ty nejčernější scénáře a každá zodpovědná vláda by se na ně měla připravovat. Je potřeba mít v záloze řešení, kdyby kvůli tuhé zimě nastal větší problém. Musíme být připraveni. Díky vyhlášce jsme si pak mohli trošku uvědomit a přehodnotit, zda je zkrátka správné mít vytopené byty na šestadvacet stupňů a chodit v tílku.

Zmínila jste černý scénář. Jak vypadá?

Je to situace, kdy by (ruský prezident Vladimir) Putin vypnul kohouty a současně by došly zásoby, které jsou dnes vytvořené. Tam se pak samozřejmě počítá s určitým omezením teplot. Nejsem ale ministr, nechala bych to na odborníky.

Určitě nebudeme posílat s teploměry kontrolory

Mělo by se pak kontrolovat, na kolik lidé vytápí?

To není nutné. Byli jsme vládou, která byla kritizována v covidu za to, že dávala důvěru lidem, když jsme na Vánoce neudělali lockdown. Tu dobu jsme zvládli bez lockdownu. Jako vláda jsme se tedy rozhodli jít cestou, že tu důvěru lidem dáme.

Když se lidé nezachovají zodpovědně, jak to budete řešit?

Lidé se chovají zodpovědně. I vzhledem k tomu, že jsou někdy ty částky (na fakturách) opravdu velmi vysoké, tak je to také nutí přehodnocovat spotřebu. Takže to samozřejmě není jen vládní výzvou, ale tady těmito faktory.

Mám pocit, že spíš spoléháte na to, že lidé nebudou tolik vytápět, protože na to jednoduše nebudou mít peníze.

To určitě nemůžete takto vyvozovat. Je jasné, že my jim musíme pomoci. S cenami to děláme. A vláda schválila včera (rozhovor proběhl minulý čtvrtek – pozn. red.) úsporný tarif.

Druhou část příspěvku z úsporného tarifu dostanou lidé v únoru Ekonomika

Úsporný tarif, který má lidem pomoci se stoupající cenou energií, schválila vláda ve středu plošně. Vy jste dříve uvedla, že ten příspěvek nepotřebujete, tak proč je to pro všechny?

Je patrné, že razantní zvýšení cen se dotkne devadesáti pěti procent domácností, takže kvůli pěti procentům, kterých se to nedotkne, by to nedávalo smysl. Totiž, administrace dávky by byla tak drahá, že se má jít cestou plošnosti. Zvolili jsme proto cestu jednoduchosti.

Není tohle politika à la Babiš, jak uvedl pro Novinky Miroslav Kalousek?

Snažíme velmi vážit na miskách vah, co má být adresné a co má mít plošné. Někdy zkrátka musíme sáhnout k plošným opatřením, a to, jak jsem zmínila, například kvůli administraci systému.

Ale tak to je podobný přístup, jako měl Andrej Babiš v covidu, ne?

On dával příspěvky jiného charakteru. Dával jednorázové pětitisícovky důchodcům. My se bavíme o jiné krizi, než byla tehdy. Důchodci byli méně postiženou skupinou. Více byli postiženi ti, kteří podnikali a museli v covidu zavírat provozovny na měsíce. Kritika od nás byla proto tehdy mířena na to, že se má pomáhat těm, kteří to více potřebují.

Za covidu dostali ale i podnikatelé určité kompenzace. Nicméně, vy jste nyní dali příspěvek pět tisíc na dítě. Tak mi neříkejte, že jste se neinspirovali Babišem. Už jen ta částka je stejná.

Tak to, že je ta částka stejná, je spíš náhoda. Ale co se týče příspěvku na dítě, tam z toho TOP 09 zrovna stoprocentně nadšená nebyla. Byl to kompromis. A i v tomto případě bylo od nás váženo, aby to ještě více netlačilo nahoru inflaci.

Kalousek: Vláda zatím dělá rozpočtovou politiku à la Babiš, příští rok už je v háji Domácí

Nemyslíte, že příspěvkem pět tisíc korun na dítě ale i úsporným tarifem cílíte na voliče Andreje Babiše, který by ale stejně nabídl víc?

Tak samozřejmě slíbit se dá všechno, ale splnit se to nedá. My to děláme s ohledem na budoucnost i na rozpočet. A to, co jste zmínila, jsou prakticky jediná plošná opatření. Ta největší pomoc je soustředěna na sociální systém. Důchody se zvedly třikrát, a to v průměru o dva a půl tisíce, což je největší zvýšení důchodů, které tady kdy bylo.

To je povinné…

Ano, já neříkám, že si to za to bereme zásluhy. To je prostě dané zákonem.

I tak, nemyslíte si, že plošnými příspěvky naštvete naopak svoje voliče?

Já jsem přesvědčená o tom, že lidé chápou, že v takhle tíživé době je potřeba jim pomoci. Problémy začíná mít mnohem větší část společnosti než dříve. Lidé si to nezpůsobili sami, způsobili to externí vlivy. A my jim musíme pomoci.

Na druhou stranu jste slíbili, že uzdravíte veřejné finance. Výsledek je schodek 330 miliard. S tím jste spokojená?

Výsledkem je schodek o 50 miliard nižší, než plánovala bývala vláda. Původně jsme sice chtěli 100 miliard, vlivem války se v tom projevila ale celá řada věcí, například nákup plynu. A kdyby to bylo podle bývalé vlády, tak je schodek třeba 480 miliard korun.

V tuto chvíli je to maximum možného, abychom vybalancovali obě priority, tedy sociální smír i to, že chceme méně zadlužovat.

Já bych si osobně představovala, jako předsedkyně TOP 09, že to tempo (snižování počtu úředníků) bude rychlejší, než se nám daří

Chystáte ještě další pomoc?

Dvakrát jsme zvýšili existenční minimum, na které jsou navázané sociální dávky, jako například příspěvek na bydlení. A tím se rozšířil i okruh lidí, kteří na ně dosáhnou. Pokud ale někomu úsporný tarif (energie) tolik nepokryje a zároveň nedosáhne na dávku, tak budeme muset přehodnotit, zda nebude na místě další rozšíření okruhu příjemců.

Ve vládním prohlášení máte, že snížíte počet úředníků. Co jste pro to už udělali?

Určitě je snižujeme. Chci abychom určité procesy digitalizovali, a dostali se tak k tomu, že budeme potřebovat méně lidí. Já bych si osobně představovala, jako předsedkyně TOP 09, že to tempo bude rychlejší, než se nám daří. Je to ale určitě náš cíl, který chceme dodržet.

Před volbami jste slibovali 13 procent. Už jste to řešili v rámci svojí pětikoalice?

Určitě to mají jednotliví ministři na paměti a řeší to.

Měli bychom tedy vidět příští rok už konkrétní propouštění?

Řekla bych, že je nejdříve potřeba připravit, aby byly agendy buď pozměněny, zrušeny, nebo digitalizovány. Pak teprve lze přistoupit k tomu, že budeme moci snižovat stavy.

Takže to nemusí být příští rok.

Nemusí to být za rok, tedy nemusí to být otázka bližších měsíců, ale celého volebního období.