Schillerová: Ústavní stížnost na balíček je pravděpodobná

Podáte kvůli zastavení sněmovní debaty k balíčku opět ústavní stížnost? Koalice se hájí, že řečeno už bylo dost a většina má právo prosadit svoje většinové stanovisko.

Platí, že Ústava předpokládá nějaký legislativní proces, který má své zákonné lhůty a pravidla. A zatímco my je dodržujeme, pětikoalice popáté znásilnila jednací řád Sněmovny. A zdůvodňuje to tím, že už jsme mluvili dost. To je děsivá rétorika od strany zaklínající se demokracií.

Tím spíše při projednávání největšího zvýšení daní, jaké Česko pamatuje. Vždyť sahají do 63 zákonů. Bez příloh má balíček 723 stran a je s ním spojeno 229 nevypořádaných připomínek z připomínkového řízení, které trvalo směšných pět dní.

PŘEHLEDNĚ: Balíček zvýší odvody všem, nejvíc zaměstnancům

Každý z našich poslanců se specializuje na nějakou oblast a má právo být vyslyšen, zdůvodnit své pozměňovací návrhy a dostat právo vysvětlit Sněmovně, v čem dělá vláda chybu. Mohli jsme tím předejít mnoha komplikacím, které narychlo upečený balíček způsobí.

Věříte, že ještě něco zvrátí postoj Senátu nebo prezidenta?

Pořád chci věřit, že zafungují pojistky zákonnosti, kterými Senát a prezident jsou. A pokud ne, tak pak vše podrobně posoudí naši právníci. Ale protože jsem také právnička, tak za sebe rovnou říkám, že ústavní stížnost vidím jako vysoce pravděpodobnou.

Nepodřezáváte si ale s případnou ústavní stížností pod sebou větev tím, že vaši zástupci dlouze řečnili o věcech, které s balíčkem nesouvisely? Například o repatriačních letech z Iz­­raele, které na plénu zvedal váš předseda Andrej Babiš.

Debata byla z naší strany téměř výhradně o daňovém balíčku a jeho kolosálních dopadech.

Ale samozřejmě v okamžiku, kdy dochází k masakrům v Izraeli, kde jsou uvězněny stovky našich spoluobčanů, a náš předseda má konkrétní informace o tom, jak by se jim dalo pomoci, tak je zcela legitimní, že toto téma ve Sněmovně otevře. Nedovedu si představit žádný důvod, proč by takto výsostně naléhavé téma mělo být tabu.

Pro Čechy v Izraeli vyrazí další repatriační let

Pokud jste jako opozice chtěli ve Sněmovně více prostoru, proč jste opakovaně nesouhlasili s projednáváním balíčku i po 14. hodině, jak navrhovala koalice?

Ten argument mi přijde od koaličních poslanců směšný. Taková praxe ve Sněmovně funguje, ale používá se pouze tehdy, pokud je nad něčím shoda napříč. Bylo by přece absurdní, pokud bychom něco takového podpořili a aktivně pomáhali koalici daňový balíček prosadit. My ho naprosto zásadně odmítáme a nedávalo by to žádný smysl.

Poslanci schválili konsolidační balíček

Jsou tu pravidla, která dává jednací řád, my ta pravidla respektujeme a chováme se podle nich. Koalice ale chtěla ta pravidla upravit, aby balíček schválila rychleji, a u toho opravdu svítit nebudeme.

Šéf ANO Babiš opakovaně hovoří o tom, že v Česku je nová totalita. Opozice je po­dle něj umlčována v médiích a vláda si přemrštěně obsazuje posty ve státní správě. Není toto za hranou?

On ale neříká, že tu je totalita jako v 50. letech minulého století, mnohokrát to vysvětloval. Proto používá termín nová totalita. Mluví právě třeba o Sněmovně, kdy je soustavně ohýbán a porušován jednací řád a opozice je krácena na svých právech, třeba jako teď u daňového balíčku. Chápu, že se to koalici nelíbí, vždyť naše vláda se potýkala s opozicí, která byla schopna zákony obstruovat i rok a půl. Vždy jsem ale respektovala, že to je právo opozice, které má zaručené zákonem.

A média? Já nejsem člověk, který by si stěžoval, ale ten dvojí metr v přístupu některých médií vidí dnes snad už každý. Krásně to bylo vidět například teď u nových zjištění v kauze Dozimetr. O tom, že policie dospěla k závěru, že STAN a TOP 09 financovaly kampaně z korupce, se psalo jen minimálně, a přitom je to skandál jako hrom.

Pojďme k vládnímu balíčku. S čím v něm alespoň částečně souhlasíte?

Dlouhodobě podporujeme postupné zvyšování daní z hazardu, alkoholu a tabáku. Vyčítám ale vládě, že loni zaspala a s touto trajektorií nepřišla o rok dříve. Letošní rozpočet tím zbytečně přišel o osm miliard korun. Podporujeme také rušení daňových výjimek, ale na rozdíl od ministra financí Stanjury bychom se zaměřili na korporátní sektor, nikoliv na rodiny s dětmi třeba v podobě zrušení školkovného.

Které opatření vám naopak nejvíc vadí?

Vadí nám, že čeští zaměstnanci budou kvůli nemocenské platit nejvyšší odvody v rámci vyspělého světa. Protestujeme proti tomu, aby živnostníci, kteří od státu nechtějí prakticky nic, měli platit na pojistném o 20 tisíc korun ročně více. Vadí nám, že unikají miliardy v šedé ekonomice, ale 80 procent domácností bude potrestáno zdvojnásobením daně za byt nebo dům, na který si našetřily nebo který draze splácejí hypotékou.

Očima Saši Mitrofanova: Bez Babiše by svět nebyl

Jaké dopady bude mít podle vás balíček na ekonomiku jako celek?

Ve výsledku naše HDP tenhle koktejl připraví podle analýz bankovního sektoru o 55 miliard korun ročně. A pokud přičteme to šílené zvýšení elektřiny, které vláda v tichosti upekla minulý týden, dostáváme se na více než dvojnásobek. Mám o naši ekonomiku strach.

Zvyšování daní je vždy nepopulární, prostor pro úspory je kvůli mandatorním výdajům omezený. Jak byste konkrétně stlačila rozpočtový schodek vy?

Naše přebytkové rozpočty z období před covidem jsou důkazem, že důsledný výběr stávajících daní, boj s daňovými úniky a podvody v kombinaci s podporou hospodářského růstu, investic a životní úrovně jsou polovina úspěchu.

Jako čistý příjemce evropských peněz si také nemůžeme dovolit přicházet o desítky miliard z Evropské unie, jako to letos hrozí vládě Petra Fialy. A samozřejmě bychom pokračovali v rušení daňových výjimek nesociálního charakteru, digitalizaci agend a souvisejících úsporách na provozu státu o pět až deset procent ročně, podpoře exportu, zvyšování daní z neřestí a obnovili naši strategii Country for the Future (Země pro budoucnost), kterou tato vláda hodila trestuhodně do koše.