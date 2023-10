Očima Saši Mitrofanova: Bez Babiše by svět nebyl

Málo se o tom mluví, ale když si Bůh usmyslil, že stvoří svět, neudělal to hned. Musel se podívat do svého adresáře a s úlevou zjistil, že má – má, má, skutečně má! – mobil na Andreje Babiše. Zavolal a zeptal se zdvořile, jestli může začít. „Mal som tam byť ja, ale teraz nemám čas, musím tepať Fialu!“ odpověděl Babiš, načež stvoření světa odmávl.

Víte, doufám, kdo zařídil repatriaci českých občanů z Izraele? Komu jako prvnímu volali tito lidé v záchvatu zoufalství, aby poslal letadla, která by je odvezla domů? Není snad třeba znovu připomínat, kdo osobně přivezl české občanky a občany z Izraele? Jasně že to byl Andrej Babiš!

Kdo tam vzadu tvrdí v naprosté neinformovanosti, že to byl ministr zahraničí Jan Lipavský? Který zaslepenec křičí, že Lipavského viděli všichni na záběrech a že to žádný Babiš nebyl, protože Babiš je vychrtlý a Lipavský trochu při těle, když pomineme zásadnější rozdíly?

Lidičky, otevřete oči, zapojte selský rozum! Babiš to byl! A že vypadal jako Lipavský? No to víte, že jako Lipavský vypadal. Ale proč? Protože je skromný a nechce se chlubit svojí lidskostí! A k té vizáži: To si jako myslíte, že když chce ANO zase řídit Česko jako Babišovu firmu, nemá na to, aby zaplatilo maskéra, který zařídí, aby Andrej vypadal jako Pirát?!