PŘEHLEDNĚ: Balíček zvýší odvody všem, nejvíc zaměstnancům

„Rozdíl pak samozřejmě bude o to vyšší, pokud má takovýto poplatník v domácnosti dítě či děti starší tří let a doposud uplatňoval slevu na manžela či školkovné. Zde se pak dostáváme na zvýšení daní a odvodů o zhruba pět procent hrubé mzdy,“ dodala.

Reálné příjmy Čechů mohou příští rok opět klesnout i kvůli změnám v dani z přidané hodnoty (DPH), kde se sice přeřadí ze sazby 15 procent do sloučené nižší 12procentní sazby potraviny, u řady položek včetně sociálně citlivých však bude zdanění vyšší než dnes a jejich ceny tak vzrostou. Podle partnera poradenské skupiny Apogeo Vladimíra Chylíka to dopadne hlavně na lidi s nižšími příjmy.

Co se týče odvodů osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), dopad na ně v poměru k hrubým příjmům lze podle daňových expertů očekávat nižší, a to díky možnosti uplatnění paušálních výdajů, které dopady úsporných opatření poněkud mírní.

To, co nejvíc pocítí firmy, a hlavně ty menší, je návrat k 21procentní výši daně z příjmu právnických osob. „Tu jsme tu měli až do roku 2008, v boji z krizí tehdy ale došlo ke snížení na současných 19 procent. Je otázkou, jak budou firmy reagovat. Některé se mohou rozhodnout k přesunu sídla podnikání do zemí s nižší daňovou zátěží, takových podnikatelů ale pravděpodobně mnoho nebude,“ míní Livora.