Schillerová: Pavel řekl surovou pravdu a vláda se vysmála všem občanům

V pondělí se chystá velká stávka učitelů i odborářů. Údajně by se mohlo zapojit až milion zaměstnanců. Podporujete je?

Ano. Co jim zbývá? Já je chápu. Vláda s nimi nekomunikuje, chová se arogantně. Nedodržela žádný ze svých slibů. Kdo vydělal na energetické krizi? Energetické firmy, banky, zbrojaři… Kde jsme je zdanili? Místo toho tady zdaníme studenty, rodiny, živnostníky, všechny z hlediska DPH, daně z nemovitých věcí… Doplatí na to kraje, města, obce.

Tato vláda je vláda lobbistických zájmů. Rozumím zoufalým lidem a zaměstnancům, učitelům, zdravotníkům. Dohání je čiré zoufalství.

Kromě toho prezident Petr Pavel oznámil, že podepíše konsolidační balíček. Řekl to den poté, co jste s hlavou státu jednali… Co říkáte na jeho odůvodnění?

Surová pravda je, co pan prezident řekl. A to, že kdyby nebylo tohoto „konsolidačního“ balíčku, tak by se nerealizovaly žádné úspory. A to je pravda. Jediné, co vláda dokázala, je zvyšování daní. Vláda se vysmála všem občanům. Vybrala si cestu zvyšování daní a škrcení ekonomiky. My nabízeli cestu řádného výběru daní, boje s šedou ekonomikou, podpory investic. Nabízeli jsme cestu řádného čerpání evropských peněz. Získali bychom 40 až 50 miliard korun ročně.

Pan prezident si také posteskl nad velikostí státního dluhu a nad jeho obsluhou. My si musíme uvědomit, že úroky jsou do značné míry dány dvěma věcmi. Pan ministr financí Stanjura nás zadlužuje nejrychlejším tempem. Jen loni to bylo o 429 miliard korun. Logicky, když máte velké úroky, máte velké splátky. Druhá věc je, že vláda nezvládla inflaci a úroky České národní banky máme ve výši sedm procent.

Pan prezident řekl, že bude hlídat podobu státního rozpočtu na rok 2024, ohlídá prorůstová opatření a ochranu nejzranitelnějších. K tomu bych si dovolila říci, že investice klesají asi o 18 procent, v dopravní struktuře o 34 procent. Vláda naopak nespoří na provozu státu. Provoz ročně roste o 3,5 procenta.

Když dáváte do určité míry prezidentovi za pravdu, není chyba napadnout balíček u Ústavního soudu? Sama říkáte, že je potřeba spořit.

Samozřejmě napadneme určité části. Musíme specifikovat, kde vidíme protiústavnost balíčku. Budeme vycházet z procedur přijetí. Přes 70 kolegů chtělo hovořit ve chvíli, kdy pětikoalice dala o balíčku hlasovat.

Pak napadneme retroaktivitu u snížení příspěvku na stavební spoření, protože to dopadá na stávající smlouvy. Řešíme snížení platů soudců… a tak dále.

Napadnete tedy i úpravu platu soudců?

Zvažujeme to. My jsme nikdy na platy soudců sahat nechtěli. Chtěli jsme zmrazit nebo snížit platy ústavních činitelů s výjimkou soudců. Návrh Andreje Babiše vždy vyjímal soudce, protože si myslíme, že to je zásah do nezávislosti soudců.