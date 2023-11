Jedna z největších stávek škol za třicet let je na spadnutí

„Víme, že se do stávky chystá polovina škol a většina z nich zavře úplně. Ta naštvanost je taková, že to bude hodně vidět. Bude to jedna z největších stávek, jakou jsme kdy vyhlásili,“ řekla v pondělí Právu místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová.