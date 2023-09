S leteckou záchrankou nechtějí v Karlových Varech parazitovat na problémech Líní

„Pro příští rok by měl být zkušební provoz letecké záchranné služby v Karlovarském kraji zajišťovaný armádou,“ uvedl na otázku Práva karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN). „To, jak se to řeší v Plzeňském kraji, by na to nemělo mít vliv,“ pokračoval hejtman.

„Absolvovali jsme o tom diskuze a hovořil jsem o tom i s hejtmanem Plzeňského kraje Rudou Špotákem, že vznik letecké záchranky v Karlovarském kraji není parazitování na Plzni. O tom jsme se ujistili,“ ujistil Kulhánek. „Jde o to, že by byla v Plzeňském kraji nadále zajištěna letecké záchranná služba ať už armádou, nebo civilní službou,“ doplnil.

Karlovarský kraj dlouhodobě poukazuje, že dvě třetiny regionu nejsou leteckou záchrankou pokryty z Plzně v zákonné lhůtě dvaceti minut. „Navíc je to území příhraniční, v Krušných horách, a o to je to problematičtější. Proto se snažíme dostat leteckou záchranku do kraje,“ konstatoval hejtman. „Na přelomu července a srpna ministr zdravotnictví Vlastimil Válek avizoval jednak přípravu nové koncepce letecké záchranky pro Českou republiku od roku 2028, kde je KK již pevně zakotven,“ připomněl Kulhánek. „Nicméně i do té doby, a to od léta příštího roku, je spuštěn dočasný zkušební provoz letecké záchranné služby v Karlovarském kraji,“ poznamenal.

Ze začátku by letecká záchranka fungovala v KK jen přes den. „Tak jak avizoval ministr zdravotnictví, od léta příštího roku by zde měl mít základnu vrtulník. Předpokládáme, že by se jednalo o vrtulník Armády České republiky, který by zajišťoval obsluhu kraje. Zatím by se jednalo o jeden vrtulník, který by fungoval od úsvitu do soumraku, tedy v denní době,“ upřesnil Kulhánek. „A proto oddělujeme tyto dvě roviny. Jednak se připravujeme na spuštění na příští červenec, ale zároveň hledáme dodavatele studie proveditelnosti, architektonickou studii a dokumentaci pro územní rozhodnutí k zřízení stabilní letecké záchranky, která by měla být na karlovarském letišti,“ popsal.

Podle Kulhánka je na kraji personální zabezpečení letecké záchranné služby, což je problematika, kterou bude konkrétně řešit karlovarská krajská záchranná služba. „Připravuje se na to z hlediska kvalifikace, školení a tréninku. Karlovarský kraj připravuje projektovou dokumentaci a z velké části za ním půjdou i náklady na realizaci vzniku sídla letecké záchranky,“ uzavřel hejtman.