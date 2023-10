„Rozhořčení chápu, ale nevystupujeme“. Fiala a další politici hájí Černochovou po výzvě k vystoupení z OSN

Zároveň uznal, že OSN má své problémy a potřebuje reformy. „To že na světě není možné získat většinu zemí pro jednoznačné odsouzení Hamásu jako teroristické organizace, je pravda, ale to je realita dnešního světa. Za to nemůže ta organizace samotná,“ dodal šéf diplomacie.

„Není to pozice vlády. Myslím si, že tento tweet je výsledkem jisté frustrace z toho hlasování. Mám rád, když politici projevují emoce, nejsou roboti. Nemyslím si, že to znamená, že zítra zahájíme vážná politická jednání o vystoupení z OSN,“ míní Stanjura.

Fiala z SPD sice řekl, že by si Černochová měla takové výroky odpustit, ale taktéž to chápe jako projev „frustrace a emocí“. „Také vždy nejsem spokojen s tím, jak rozhodne OSN. Nejsou tam ale žádné závazné věci, jsou to politická stanoviska. Každopádně přijít o možnost jet na shromáždění a vyjádřit naše postoje, by bylo určitě špatně,“ řekl opoziční politik.