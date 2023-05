Mistři oboru s titulem. Připravují se zkoušky

„Mistrovské listy by mohli získat houslaři, kadeřníci, kameníci, zedníci, krejčí, kuchaři, karosáři nebo obuvníci, floristé, řezníci, včelaři nebo vinaři. Celkem by šlo o čtyřicet osm oborů,“ řekl ve čtvrtek mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Spustit by se mistrovské zkoušky měly příští rok. Návrh příslušného zákona z dílny ministerstva průmyslu a obchodu teď opět směřuje do meziresortního připomínkového řízení.

Podobný návrh sice schválila už minulá vláda ANO a ČSSD a novinka měla podporu napříč politickým spektrem, jenomže poslanci ji do voleb v roce 2021 nestihli projednat. Proto musí projít legislativním procesem znovu.

Jedním z těch, kdo by byli bez zaváhání adepty na nový titul mistr, je řezník Pavel Holeček, dnes šéf patnácti řeznictví hypermarketů Globus.

V učení začínal broušením nožů, pak šel od porážky k pultu. „Když vyrobíte svoje první jitrnice, změní vám to svět. Domácí porážka je malá maturita,“ říká Holeček.

Podle Holečka je v oboru nejdůležitější kromě kvalitní práce myslet na výchovu mladé generace, sledovat trendy ve výživě a citlivě je zapracovávat do tradičních postupů.

K budoucím mistrům by se také mohl bez zaváhání zařadit Luboš Dušek, mistr Školy suché výstavby společnosti Rigips. Sádrokartonům se věnuje více než tři desítky let a profesionály učí už dvanáct let.