Registrované partnerství bude možné uzavřít na všech matrikách, schválila vláda

Páry, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství, by tak mohly v budoucnu učinit na jakémkoli matričním úřadě. Počítá s tím novela zákona o matrikách, kterou ve středu podpořila vláda. Na Twitteru o tom informoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Nyní je možné partnerství uzavřít na 14 vybraných matrikách. Norma počítá také s elektronizací matrik pomocí jednotného informačního systému, který by měl začít fungovat od roku 2027.

Foto: Petr Hloušek, Právo Ministr vnitra Vít Rakušan.