Ředitelkou Nadace Charty 77 se stala bývalá moderátorka Jolana Voldánová

Obě ženy si v pondělí předaly post ředitelky, uvedla Nadace Charty 77 v tiskové zprávě na svém webu . Stěžejním projektem nadace je Konto Bariéry, které podporuje už zhruba 30 let lidi s handicapem a organizace, které jim pomáhají.

Voldánová chce mimo jiné hledat nové cesty, jak oslovit a motivovat dárce a zároveň zviditelnit příběhy lidí bojujících s nepřízní osudu. „Nemám pochyb, že lidé chtějí pomáhat a že jim není lhostejný osud druhých. A s tím, jak se společnost proměňuje, jak dorůstají nové generace dárců, bude potřeba ukazovat také nové možnosti dárcovství. I to je jeden z předpokladů pro to, aby projekty, jako je Konto Bariéry, mohly dál úspěšně fungovat,“ sdělila.

Jirků byla v květnu zvolena do čela správní rady Nadace Charty 77. „Nadaci neopouštím, jsem s ní stále spojena takřka pupeční šňůrou, ale její vedení po tolika letech ráda předám Jolaně. Věřím, že dokáže navázat na to skvělé, co v nadaci za ta léta vzniklo, a zároveň jí vtisknout svoje nápady,“ uvedla.