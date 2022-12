Ředitelé škol mívají míň než zástupci

„To, že má ředitel nižší plat než jeho zástupce, je relativně rozšířený jev a velká nespravedlnost. Mnohem častější je to u menších škol, zejména venkovských,“ přiblížil programový ředitel organizace pro informace ve vzdělávání EDUin Miroslav Hřebecký, někdejší dlouholetý ředitel školy.

„Typická je situace, že starosta nemůže rozdýchat, že by měl menší plat než ředitel, kterého vnímá jako podřízeného. To je opravdu hodně časté, zejména když se v poslední době mzda učitelů navyšovala celkově, ale rostla i částka na odměňování,“ popsal Právu Hřebecký.

„Často se stává, že ředitel skousne to, že dá svému zástupci, kterého považuje za pravou ruku, velkou odměnu a sám nedostane třeba vůbec nic,“ dodal.

Rozhodování o ředitelových odměnách je na zřizovateli. Ale i ten pracuje pouze se sumou, která na ředitele zbyla poté, co určil odměny svým kolegům. Pokud se zřizovatel rozhodne ředitele neodměnit, musí ředitel „ušetřenou“ sumu rozdělit podřízeným. Vzniká tak i závislost na politickém vedení a osobních vazbách. Není výjimkou, že ředitel ve volbách kandiduje za subjekty, které na místních radnicích vládnou.

To, že se ředitelé musí handrkovat o své odměny častěji v menších obcích, potvrzuje i Michal Černý, bývalý ředitel Masarykovy ZŠ Klánovice, nyní ředitel odboru základního vzdělávání ministerstva školství.

„Starosta nebo zastupitelstvo by neměli utnout řediteli odměny úplně bezdůvodně. Ale kdo chce psa bít, hůl si najde. Když starosta nechce dát řediteli odměnu, protože ho třeba naštval, pošle do školy kontrolu. A když ta cokoliv zjistí – může to být úplná prkotina –, tak má starosta v ruce ‚objektivní‘ důvod, proč řediteli odměnu nedá,“ popsal Právu Černý.