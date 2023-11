Rakušan proti zbytku koalice, změny v benefitech připouští

„Je potřeba s odboráři jednat. Příští týden jsem proto svolal jednání se všemi relevantními odborovými organizacemi v rámci svého resortu,“ řekl Právu ministr vnitra.

Na stole bude otázka sociálních benefitů státních zaměstnanců, které mají kvůli konsolidačnímu balíčku doznat příští rok změn.

Dosud na benefity do Fondu kulturních a sociálních potřeb stát dával částku odpovídající dvěma procentům celkového objemu peněz na platy, tedy přes pět miliard korun. Zaměstnavatelé pak rozhodovali, jak peníze využít, obvykle se jednalo o stravenky, příspěvky na rekreaci či sport.

Od ledna to má být už jen jedno procento, asi 2,6 miliardy. Z toho polovina má podle vlády směřovat povinně na produkty k zajištění na stáří, ať již na penzijní připojištění, spoření nebo do investičního fondu. Odbory upozorňují, že někteří zaměstnanci si na důchod nespoří a o benefit by tak přišli.

„Už jsem dostal od odborářů informace, že to nejsou ochotni akceptovat. Všichni zaměstnanci ani spoření nemají. To je relevantní argument. Musíme s odbory jednat. Jsem k tomu připraven,“ řekl Právu.

Konečné stanovisko sdělí až po schůzce, už nyní si však myslí, že by se k tomu diskuse ve vládě mohla otevřít. „Ale nechci vymýšlet něco, co mi gesčně nepřísluší,“ poznamenal.

„Logika, aby šly benefity na důchody, je dobrá. Lidé by si měli spořit, zajišťovat se na stáří, být odpovědní ke své budoucnosti. Smysl to má, ale je otázka, zda je to uskutečnitelné,“ uzavřel.

Konsolidační balíček, který změny přináší, mají nyní na stole senátoři. Ti jej měnit nechtějí, chystají k němu však připojit usnesení a vládu vyzvat k dílčím změnám. Podle šéfa lidoveckého senátorského klubu Josefa Klementa by se mělo týkat právě benefitů.

„Chtěli bychom, aby se vrátili na předchozí úroveň,“ řekl Právu. Podpořit střadatele na důchod je podle něj správné, ti ostatní by však podle senátora neměli být znevýhodněni.

„Vláda by otázku měla znovu projednat v tripartitě,“ míní Klement.

Další členové vlády se k případným změnám staví spíš negativně. „Stát má motivovat zaměstnance k tomu, aby se zajistili na důchod i pomocí tzv. dobrovolného pilíře. Tohle je jedna z cest,“ stojí si za vládním opatřením ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Námitky odborů, podle kterých vláda přihrává stovky milionů korun bankám, které z toho budou profitovat, odmítl.

„Banky spravují peníze v neprospěch lidí? Mezi bankami funguje konkurence,“ kontroval. „Tahle oblast české ekonomiky je zdravá. Věřím, že zaměstnanci na tom biti nebudou,“ uzavřel Kupka.

Podobný názor vyjádřil i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. „Jsem přesvědčený o tom, že to, jak je to v konsolidačním balíčku napsané, tak je to správně. Motivovat lidi k tomu, aby si šetřili na důchod, je dobře,“ konstatoval.

S opatřením souhlasí i ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (piráti) nebo šéf resortu školství Mikuláš Bek (nestr. za STAN). „Z vlastní zkušenosti s benefity na Masarykově univerzitě jsem přesvědčen, že je to prioritní druh benefitu. V zájmu zaměstnanců i veřejných financí,“ napsal Právu Bek.

„Chceme, aby třetí penzijní pilíř začal skutečně fungovat, lidé měli efektivní nástroje k vlastnímu zajištění a mohli si udržet životní standard i v důchodovém věku,“ chválil opatření vlády Bartoš.

ANO řeší ústavní stížnost

Naopak hnutí ANO pokládá opatření za nepřijatelné. „My to kritizovali už při projednávání konsolidačního balíčku ve Sněmovně. Podávali jsme pozměňovací návrhy, aby se benefity vrátily na předchozí úroveň. Je to podle mě dopad vlivu lobbistických zájmů, na které je napojena zejména ODS,“ sdělila Právu šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

ANO i kvůli tomu znění konsolidačního balíčku konzultuje s experty na ústavní právo.

Podle poslankyně SPD Lucie Šafránkové vláda návrhem nutí státní zaměstnance uzavřít penzijní připojištění. „Navíc z vládního návrhu není jasné, co se má s těmito finančními prostředky stát, pokud v určité organizaci například není žádný zaměstnanec, který by měl uzavřené penzijní spoření či připojištění. Nebo když má tento produkt uzavřen jeden zaměstnanec ze sta,“ řekla.