Den protestů? Děláme racionální kroky, i odboráři by mohli pochopit situaci, reagují ministři

„Rozumím, že je úkolem odborů tlačit na růst mezd, rozumím i tomu, že panuje poměrně velké napětí. Pokud jde o můj resort, se zástupci odborů se pravidelně potkávám a snažíme se najít cestu, jak minimalizovat negativní dopady v rozpočtu školství, které by mohly mířit na takzvané nepedagogy, tedy na část personálu, který zajišťuje provoz škol,“ uvedl ve středu ráno při příchodu na jednání vlády ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

Zároveň vyloučil, že by byl ohrožen provoz kuchyní či úklid ve školách. Je si jistý, že najdou prostředky na to, aby minimalizovali dopad úspor.

Podobně mluvil i ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). „Pokud jsem požádán o nějakou schůzku jako předseda Pirátů nebo vicepremiér, tak jí vyhovím. Nedávno jsem se krátce sešel s panem Středulou, bavil jsem se se zástupci z Kovo (Odborový svaz zastupující lidi z průmyslových profesí, pozn. red.), i na tripartitě dotazy odborů padají, takže není pravda, že by vláda se zástupci odborů nehovořila,“ zdůraznil.

Vždy se prý snaží najít nějaké řešení. „Například z vyjednávání o úsporném balíčku si nemyslím, že bylo fér, jak to nakonec bylo prezentováno. Protože odbory spolu se zaměstnavateli předložili nějakých 12 žádostí, a myslím, že třeba v pěti z nich byl krok ze strany vlády vstřícný. Je to tak, že když nemáte všechno, tak tvrdíte, že nemáte nic. Není to úplně pravda,“ dodal.

Že s odbory průběžně jedná, řekl Novinkám i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Jednáme se všemi sociálními partnery v rámci tripartity a kroky vlády, které děláme, jsou racionální a vedou ke zvládnutí problémů, kterým naše země čelí,“ zdůraznil.

Připomněl například to, že v České republice je nejnižší nezaměstnanost z celé Evropské unie nebo že vláda udělala opatření, aby zajistila dostatek energií.

„Je potřeba zdůraznit, že celá řada kroků, které vláda dělá, ve výsledku povedou k navyšování reálných mezd a zvyšování životní úrovně. I proto je třeba kroky udělat. My je trpělivě vysvětlujeme a budeme pokračovat,“ reagoval na dotaz, co na stávku odborů říká, ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Můžeme mít jen názor“

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) přiznal, že odbory chápe a že je jejich role hlídat vládu, aby se nechovala příliš tvrdě v oblasti sociálních otázek.

„Na druhou stranu si nemyslím, že by k protestům byl důvod. Respektive si myslím, že by bylo vhodné, kdyby i odboráři pochopili, v jaké situaci se nacházíme v souvislosti s válkami na Ukrajině a v Izraeli a spoustou dalších vlivů, které ČR postihují. Takže si myslím, že by měli být spíš zdrženlivější,“ upozornil.

Vláda s tím podle něj nic dělat nemůže. „Je to jejich právo a my na to můžeme mít jen názor,“ uvedl.

Středula v úterý oznámil, že protesty budou symbolicky 27. listopadu. „Protože ten den byla v roce 1989 generální stávka. Ta symbolika je pro nás důležitá,“ zdůraznil. Podle Dvořáka je datum „jejich rozhodnutí“, víc to komentovat nechtěl.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) jako důvod pro konání protestu řekl, že vláda na požadavky odborů a jejich členů nebere velký ohled.

„Zásadní snížení životní úrovně lidí a jejich rodin, návrhy v oblasti důchodů, nepředložení snížení věku pro odchod do důchodu pro náročně profese, nárůst cen energií. Také se jedná o dopady konsolidačního balíčku. Považujeme je za fatální, nebezpečné a zhoršující životní úroveň nejen zaměstnanců a jejich rodin,“ uvedl Středula.

Na dotaz Novinek, co na ohlášené protesty říkají, premiér Petr Fiala (ODS), šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) nebo ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) zatím nereagovali. Stejně tak předsedové obou opozičních hnutí.