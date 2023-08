Rakušan chce v Česku ukrajinského velvyslance, s Okamurou se ve studiu několikrát pohádal

Post velvyslance není obsazený déle než rok poté, co se poslední velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebyjnis přesunul na post náměstka ukrajinského ministra zahraničí.„Usilujeme o to, aby měla Ukrajina v Praze plnohodnotného velvyslance,“ potvrdil v pořadu Rakušan.

Důvodem dlouhé absence ukrajinského velvyslance v Praze je podle něj to, že řada tamních kvalitních diplomatů zůstává kvůli pokračující ruské invazi na Ukrajině. „Koncentrují se na domácí politiku,“ vysvětloval.

Podle šéfa SPD Tomia Okamury ale Ukrajina nemá v Česku plnohodnotného velvyslance kvůli tomu, že „Česko je pro Ukrajinu na vedlejší koleji“. „Pokud by to tak nebylo, velvyslanec by tu už dávno byl,“ tvrdil v Partii.