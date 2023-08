Ukrajina zahájila revoluci v diplomacii. Na posty velvyslanců vybírá kandidáty „z lidu“

Ministerstvo obdrželo celkem 1104 přihlášky, o každé z velvyslaneckých míst se tak uchází 69 lidí. Z třetiny jsou to podnikatelé, dvanáct procent uchazečů tvoří učitelé a vědci, sedmi procenty jsou zastoupeni vojáci a váleční veteráni a rovněž sedm procent přihlášek si podali bývalí i současní diplomaté.

„Tyto lidi bychom na základě stávajících mechanismů vyhledávání kandidátů nikdy nenašli. Výběr se zkrátka mnohonásobně rozšířil, a to nejen co do kvantity, ale i kvality,“ poznamenal.