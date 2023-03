Rada ÚSTR se zastala ředitele Kudrny

Podle rady, která zasedala ve středu, ředitel naplňuje koncepci, s kterou byl do funkce loni zvolen.

„Po vyhodnocení shromážděných podkladů a detailních informací rada vyslovuje plnou podporu řediteli ÚSTR Ladislavu Kudrnovi a vedení ústavu v krocích, které vykonává, a pokládá je za naplňování koncepce, na jejímž základě byl Kudrna zvolen do funkce ředitele ústavu,“ uvedla rada v usnesení.

Člen Rady ÚSTR František Bublan Právu řekl, že ve sporu vyslechli jenom Kudrnu, nikoli však zaměstnance, protože rada nemůže vedení ústavu mluvit do personálních kompetencí. Podle Bublana ale přivítali, že jim Kudrna přislíbil, že bude se zaměstnanci víc komunikovat.

„To usnesení je na podporu jeho koncepce, kam by chtěl ústav směřovat, ale ten spor se zaměstnanci je podle mého stále otevřený. Pan ředitel sám řekl, že bude se zaměstnanci z oddělení vzdělávání jednat stejně jako s odbory. To nás trochu uspokojilo, že konečně nastane nějaká komunikace,“ poznamenal Bublan.

Věří, že se vztahy uklidní a Kudrna už nebude odvolávat další pracovníky. „Myslím, že si uvědomil, že si svou pozici ztížil a že je to nepříjemné, protože by se mu to jinak rozpadlo pod rukama,“ řekl Bublan.