Šéf ÚSTR pokračuje v čistkách

„Já se k personáliím nebudu vyjadřovat,“ řekl v pondělí Kudrna Právu a zavěsil. Podobně se vyjádřil i mluvčí ÚSTR Martin Vacek. Když byl upozorněn, že jako mluvčí celé instituce by o důležitých rozhodnutích měl veřejnost informovat, odpověděl e-mailem: „Personální záležitosti jsou vnitřní záležitostí instituce, a navenek je proto nekomunikujeme. Navíc v ÚSTR platí směrnice (platná už mnoho let), že k personálním otázkám má oprávnění se vyjadřovat pouze ředitel a 1. náměstek.“

Odvolaným členem redakční rady je i šéfredaktor revue Petr Zídek. Podle svých slov byl v radě z titulu své funkce šéfredaktora, a proto se včera Kudrny zeptal, co to znamená. „Ředitel mi prostřednictvím svého náměstka Kamila Nedvědického napsal, že mě z důvodu ‚hrubě nekonstruktivního jednání‘ odvolává i z místa šéfredaktora,“ řekl Právu Zídek.

Dodal, že za více než devět měsíců, co je Kudrna ve funkci ředitele, jemu nebo celé redakci nebyla tlumočena jediná výtka. „Situaci vnímám jako politicky a osobně motivovanou čistku, během které už Ladislav Kudrna z ústavu pod nejrůznějšími záminkami vyhodil mnoho lidí, kteří s ním politicky a ideově nesouzněli. Ve státní instituci se chová, jako by to bylo jeho osobní léno,“ dodal Zídek.