Elektřina od příštího roku možná zdraží, připustil Síkela

Síkela zdražování elektřiny pro odběratele připustil, o kolik by to ale mohlo případně být, neví. „Já si myslím, že to bude do deseti procent, a pevně doufám, že budou mít pravdu moji optimističtější kolegové ve vládě, že to bude méně, nebo že k tomu navýšení nedojde,“ řekl v nedělních Otázkách Václava Moravce Síkela.