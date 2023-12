Připlácení za zdravotní péči je znovu ve hře

„Nebylo potřeba zasahovat do paragrafu jako takového, ale výkladově k tomu dát, že je možné platit nebo doplácet za služby částečně hrazené,“ řekl Novinkám předseda senátního zdravotního výboru Roman Kraus (ODS).

Dlouho se mělo za to, že zákon zakazuje lidem doplatit si u lékaře za lepší materiál než ten, který standardně hradí zdravotní pojišťovny. Výklad právníků je podle Krause ale jiný. Paragraf tomu podle nich nebrání, jen je potřeba ho zpřesnit.

„V úpravě máme definované, že je možné, a je to tam explicitně dáno, doplácet za částečně hrazené služby,“ vysvětlil senátor.

Stejně jako před lety i teď má návrh své odpůrce. „Spoluúčast pacientů je v Česku již teď na významné úrovni a neměla by se zvyšovat. I když tato vláda slibovala dětem, seniorům, zaměstnancům, živnostníkům a firmám, že nebude zvyšovat daně a všichni vidíme, co se děje,“ řekl expert SOCDEM na zdravotnictví Robin Šín.

Dostat luxusnější oční čočky, lehčí sádru nebo třeba lepší typ kloubu mohou pacienti i teď. Musí si ale zaplatit celý výkon a materiál ze svého. Anebo se spokojit s tím, co hradí pojišťovna. Nic mezi. Změna by měla umožnit, aby si doplatili jen částku, o kterou stojí „lepší materiál“ víc než ten hrazený. Pacient tím podle Krause ušetří.

Podporují to i ambulantní specialisté. Podle předsedy sdružení Zorjana Jojka jsou obavy o to, že by lékaři systematicky upřednostňovali platící pacienty, liché.