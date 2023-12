Politologové: Lékaři moc tlačí na pilu, s výsluhami nejspíš narazí

„Na mě to působí tak, že lékařské odbory i lékařská komora mají pocit, že vláda už je pod takovým tlakem a tak nepopulární, že když ještě trochu přitlačí na pilu, tak tím nic neztratí, a naopak by mohly něco získat. Ale myslím si, že je to chybná úvaha,“ okomentoval vývoj politický analytik Lukáš Jelínek.