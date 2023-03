Přibývá případů odolné tuberkulózy

Zatím existuje jen jedno pracoviště, kde jsou na ni vybaveni, a to v pražské Thomayerově nemocnici. A to přestává kapacitně stačit. „V Česku je nyní hlášeno 374 případů tuberkulózy, z toho dalších šestnáct je zatím nahlášeno pouze laboratořemi,“ řekl vedoucí Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou Jiří Wallenfels.

Skoro polovina z nich připadá na cizince: 89 z nich je narozených na Ukrajině, 17 ve Vietnamu, sedm v Indii, šest je v ČR nemocných Rumunů, stejně tak Slováků. Při migrační vlně po ruské invazi na Ukrajinu sem přišlo 54 uprchlíků, jimž byla nemoc diagnostikována, plus devět dalších, jimž tuberkulózu odhalili už na Ukrajině.

A právě zde mohou kapacity na léčbu narazit. „Každý pacient s multirezistentní tuberkulózou by měl ležet v izolaci zvlášť, aby se nekřížily rezistence. Výjimkou jsou rodinní příslušníci, u kterých se předpokládá, že se nakazili stejným typem bakterie,“ řekla Ivana Hricíková, vedoucí lékařka specializovaného centra v Thomayerově nemocnici. „Loni u nás leželo 18 pacientů, což je kapacitně na hraně. Máme patnáct lůžek,“ řekla. Lékaři nyní jednají s ministerstvem o výstavbě dvou center v Brně a Hradci Králové.

Léky, které na běžnou plicní tuberkulózu pomáhají, na její odolnou formu nefungují. „Vyvinuly se tři nové léky, které jsou strašně drahé a pojišťovny se dost brání tyto léky schvalovat. Přitom zkrátí dobu léčby ze dvou let na půl roku a pacientů je zatím jen osmnáct,“ uvedla Hricíková.

„Ukrajina je ve výskytu odolné tuberkulózy jednou z nejvíce rizikových zemí v Evropě. Mnoho lidí, co sem přijde, o své nemoci neví nebo ji nemá dostatečně léčenou. A u nás, na rozdíl od jiných zemí, nebyla povinnost vyšetření plic,“ řekla Vašáková. „Zrovna včera jsme přijímali pacienta s multirezistentní tuberkulózou, kterého vyšetřili v nemocnici jen proto, že přijel se zlomeným žebrem,“ dodala.

„Ročně to jsou jednotky případů, ale nemocnice tak přicházejí každý rok zhruba o milion, mi­lion a půl,“ řekla Právu Vašáková. Současných migrantů z Ukrajiny, kteří získali zdravotní pojištění automaticky, se to netýká. Mírně přibývá i dětských pacientů s tuberkulózou, není to však alarmující. Většinou se nemoc týká malých Ukrajinců, ale i Romů.