Přesun ambasády do Jeruzaléma vyřešila Sněmovna šalamounsky. Má se tak stát ve „vhodném okamžiku“

To v úterý dopoledne odmítl Lipavský s tím, že pro přestěhování ambasády nejsou v tuto chvíli splněny tři základní podmínky. Podle něj by byl přesun českého zastoupení v rozporu s mezinárodním právem a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Dále poukázal na to, že by takový krok nebyl v souladu s jednotným postojem Evropské unie.