Přehrada u Kryr pomůže jedné z nejsušších oblastí Česka

Nejbližší očekávaný termín zahájení stavby se předpokládá v roce 2034. „Je potřeba se k tomuto roku úplně neupínat, protože může vyvstat řada překážek, které se budou muset odstranit. A dokončení, když vše bude optimisticky probíhat podle plánu, by mohlo být v roce 2041. Jak je z dat zřejmé, příprava velkého vodního díla zakomponovaného do krajiny se počítá na desetiletí,“ uvedl Svejkovský.

Vodní dílo u Kryr má zajistit závlahu zemědělských pozemků a dostatečné množství vody ve vodních tocích. Do Podvineckého potoka, na kterém bude přehrada stát, do Blšanky, do níž Podvinecký potok ústí, do Rakovnického a Kolešovického potoka bude pomocí přivaděčů vody dopravena voda zejména pro závlahy. Dalšími očekávanými účely bude snížení účinků povodňových průtoků, možnost rekreace, rybolovu a výroby elektrické energie.