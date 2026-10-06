Lži a dezinformace. Kandidáti na primátora Prahy se v debatě Novinek pohádali o peníze

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Hušbauer se ostře ohradil proti Portlíkovu varování, že by Praha mohla kvůli změně rozpočtového určení daní (RUD) přijít o citelnou část příjmů.
„Tomáš Portlík za poslední dva měsíce šíří dezinformace a za mě totální lži v rámci toho, že někdo chce vzít Praze peníze. Je to naprostý nesmysl, aby se zakryl fakt, že Praha pod vedením Tomáše Portlíka, hnutí STAN a Pirátů neumí do Prahy investovat,“ pustil se Hušbauer do lídra občanských demokratů.
Když půjdeme tímto tempem, bude mít v roce 2030 Praha na účtu 300 miliard.
Kandidát hnutí ANO argumentoval tím, že ministryně financí Alena Schillerová (ANO) úvahy o možné změně rozpočtového určení daní dementovala, a proto obvinil Portlíka ze šíření dezinformací.
„Nevyvrátila vůbec nic, jen řekla, že na změně RUD v tuto chvíli nedělá,“ kontroval Portlík.
Co je Rozpočtové určení daní (RUD)?
Rozpočtové určení daní (RUD) je systém, podle kterého stát rozděluje část vybraných daní mezi obce a kraje. Praha má v systému specifické postavení, protože je zároveň obcí i krajem, a proto dostává peníze z obou částí RUD. Změna pravidel může výrazně ovlivnit její příjmy – pokud by se větší část peněz přesměrovala k ostatním krajům nebo obcím, Praha by mohla dostávat méně.
Nespravedlivý systém?
Schillerová skutečně na svém účtu X zprávy o chystané změně zákona popřela. Stalo se tak ale až minulý týden ve středu. Například na konci září v České televizi k tomu ministryně uvedla: „Praha má neadekvátní peníze, které neutrácí, není schopna je utrácet. My také pracujeme na tom, aby se to spravedlivěji rozdělilo.“
Každá ta koruna má svoje využití.
Volání po změně RUD zaznívá také od dalších členů ANO. „Já jsem to neslyšel ani jednou,“ uvedl Hušbauer na poznámku moderátorky během debaty.
Dlouhodobě o tom mluví například hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO), který chce změnu prosadit při jednáních s vládou. Dalším kritikem je poslanec a člen rozpočtového výboru Patrik Pařil (ANO), který současný systém rozdělení daní označil za nespravedlivý. „Určitě je to ke změně, řešíme to i s ministerstvem financí. Ale jsme teprve na začátku té debaty,“ řekl.
Miliardy na účtech
V kritice tempa pražských investic má ovšem Hušbauer oporu v číslech a datech ministerstva financí. Praha hospodařila v roce 2025 s přebytkem 24,2 miliardy korun. Rostou zároveň finanční rezervy města. Na konci roku 2025 měla Praha podle ministerstva financí na bankovních účtech 182,8 miliardy korun. „Když půjdeme tímto tempem, bude mít v roce 2030 Praha na účtu 300 miliard,“ vypočítal Hušbauer.
Portlík tvrdí, že peníze jsou určeny na budoucí projekty. „Každá ta koruna má svoje využití. Radlická radiála v ceně 35 miliard. Za dva roky to může být 40. O vnitřním okruhu se bavíme v hodnotě nad 100 miliard. U dokončení metra D se bavíme zhruba o 120 miliardách, aniž bychom znali v tuto chvíli komplikace. Pak je potřeba udělat zhruba deset velkých středních škol za jedno volební období, sociální zařízení a do toho pokračovat v tramvajích a tak dál,“ uvedl Portlík.
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