Pražský Máj by mohl po rekonstrukci otevřít za rok

První návštěvníci by do obchodního domu Máj na rohu Národní a Spálené ulice v centru Prahy mohli po rekonstrukci zamířit příští rok na jaře. Úvodní etapa spojená s demolicí a odklízením suti dospěla po deseti měsících ke konci. Stavaři památkově chráněné budově ze 70. let teď vtisknou moderní podobu.

Foto: Petr Hloušek, Právo Máj je zahalen lešením a kryje ho síť.