Mezi Masarykovým nádražím a Dejvicemi začala dvouletá výluka, vizualizace slibuje razantní modernizaci

Cestující musí po dobu výluky využívat městskou hromadnou dopravu. Konkrétně mohou pro cestu mezi stanicemi Masarykovo, případně hlavní nádraží a Dejvice místo vlaků použít tramvajovou linku 26 a metro linky A s přestupem na metro B nebo C.

Mezi stanicemi Dejvice a Bubny jedou tramvaje číslo 1 nebo 25 a spojení mezi Masarykovým nádražím a Bubny zajišťuje tramvaj číslo 14 a metro C nebo metro B s přestupem na linku C.

Na městskou hromadnou dopravu se pro cestující v daných stanicích vztahují i železniční jízdenky, které jsou uznávány. Cestujícím si stačí vyřídit jízdní doklad ND Praha. Vyzvednout si ho mohou na Masarykově či hlavním nádraží nebo ve stanicích Praha-Dejvice, Hostivice, Kladno, Kladno město, Rakovník nebo u vlakového personálu, doplnil mluvčí Český drah Petr Pošta.

Modernizace nádraží Praha-Bubny a nově budovaná zastávka Praha-Výstaviště jsou součástí projektu pro nové železniční spojení na Letiště Václava Havla. V jeho rámci už SŽ rekonstruuje železniční stanici Kladno a přilehlou trať do Ostrovce. Jeden úsek už je dokončený, a to Negrelliho viadukt, který byl otevřen v roce 2020.

„Příprava dalších úseků mezitím pokračuje. Ještě letos by měla být vyhlášena veřejná zakázka na rekonstrukci trati mezi pražskou Ruzyní a Kladnem a také na modernizaci Masarykova nádraží, kde by se stavební práce měly rozběhnout v tomto roce,“ uvedla SŽ v tiskové zprávě .

Kompletně by trať mezi hlavním městem a Kladnem měla být zmodernizována v letech 2029 či 2030. Kompletní úprava nyní jednokolejné a neelektrizované trati do Kladna s odbočkou na pražské letiště by podle dřívějších odhadů SŽ měla vyjít na zhruba 40 miliard korun.