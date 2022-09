Praha uvolní peníze na pomoc s inflací

Opozice patrně bude chtít ve čtvrtek pomoc rozšířit, podle Alexandry Udženije (ODS) by nemělo jít jen o školáky. „Veškerá pomoc směřuje pouze dětem 0 až 15 let a to považuji za diskriminační,“ řekla Udženija s tím, že myslet by se mělo i na středoškoláky. Podle Čižinského by měly následovat další pilíře pomoci. „Kritizovat jednotlivá opatření nedává smysl, je třeba se dívat na celek,“ reagoval na kritiku primátor Zdeněk Hřib (piráti).