Praha připravuje novou tramvajovou trať do Čakovic

Hlavní město prostřednictvím svého dopravního podniku (DPP) zahájí přípravné práce na stavbě nové tramvajové tratě do Čakovic. Koleje se prodlouží od nynější smyčky Sídliště Ďáblice až k železničnímu uzlu Nádraží Čakovice. U čakovického nádraží by pak mělo být vybudováno záchytné parkoviště P+R. Vyplývá to z dokumentu, který v pondělí schválili pražští radní.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Článek „Přímé propojení Čakovic a Letňan s Kobylisy napravuje nevhodné ukončení trasy metra C na hranici katastrálních území Vysočan a Letňan mimo centrum osídlení. Tramvajová trať tak nabídne propojení se stanicí metra C Ládví,“ píše se v dokumentu. „Trať do Čakovic je úplně novým záměrem a jsme na počátku. Bude muset být také provedena změna územního plánu. Přicházíme včas ještě předtím, než dojde k rozvoji lokality a přicházíme tak s dopravním řešením,“ uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Stavět by se podle něj mohlo začít v horizontu sedmi let. A vzhledem k tomu, že ještě není ani potřebný projekt, nelze podle něho odhadnout, na kolik stavba vyjde. Z Dejvic do Bohnic lanovkou. Unikát v Praze má být hotov za tři roky Domácí Cestující budou moci z Ládví cestovat tramvajemi buď po takzvané východní a severní tramvajové tangentě, tedy na Palmovku, Želivského a do Bohnice, nebo směrem na Staré Město. „Zároveň dojde ke zhodnocení stávající tramvajové trati Kobylisy – Sídliště Ďáblice, která po zprovoznění prodloužení trasy C z Ládví do Letňan ztratila na významu,“ píše se v materiálu. Stavba trati bude koordinována s dalšími projekty, které mají v dané lokalitě vzniknout. Mezi nimi je například areál Ipodec nebo stavba trolejbusové trati. Součástí přípravných prací bude také urbanisticko-architektonická studie okolí nádraží v Čakovicích, kde bude možné přestupovat z vlaků na tramvaj a autobusy. Vybudováno bude také záchytné parkoviště P+R. Kapacita parkoviště bude teprve určena. Vybudována bude rovněž cyklostezka.