Praha chce budovu pošty v Jindřišské, nelíbí se jí plán prodávat ji v aukci

Česká pošta má podle mluvčího Matyáše Vitíka možnost, a nikoliv povinnost prodat budovu v Jindřišské ulici. „Česká pošta v současné době není ničím tlačena tento prodej uskutečnit v co nejkratší době. Budeme se rozhodovat podle naší ekonomické situace. Pokud by k prodeji došlo, bylo by to formou e-aukce, abychom za nemovitost získali maximální možnou cenu,“ řekl ve středu ČTK.