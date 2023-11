Pozdvižení před obchodem v Polsku. Český řidič obvinil muže z propíchnutí pneumatiky

Dění vygradovalo v pátek incidentem mezi dalším českým řidičem a místním mužem. Hlavní roli v celém příběhu sehrál Petr Pospěch, shodou okolností provozovatel malého pneuservisu v nedaleké české obci Rohov. Právě Pospěch v minulých dnech opravoval poničené gumy třem českým řidičům, takže o rizikovém parkování v Křenovicích věděl. Tentokrát vyrazil do Polska on se svou matkou. Zaparkovali před obchodem Stokrotka a žena šla nakoupit. Pospěch zůstal v sedět v autě.

„Celé to skončilo tak, že Poláci začali toho muže bránit s tím, že jde o slušného občana. V podstatě z toho vyšel jako oběť neoprávněného nařčení. Kontroloval se samozřejmě i stav pneumatiky, u které měl podezřelý klečet, ta ale poškozena nebyla,“ řekl Novinkám jeden z českých zákazníků, který incidentu spolu s několika desítkami lidí přihlížel.

Celá věc ale tímto incidentem neskončila. Když Petr Pospěch kolem poledne dorazil domů, zjistil, že mu z pneumatiky přece jen uniká vzduch. Když namočil kolo do vody, bylo jasné, že má ze strany v pneumatice jednu dírku, kterou stihl útočník zřejmě udělat. Proto se Pospěch do Polska okamžitě vrátil. Nejprve zajel k místu incidentu, kde prohledal prostranství před obchodem s nadějí, že najde jehlu, kterou možná pachatel odhodil do trávníku. Pak odjel na policejní stanici v nedaleké obci Křižanovice, kde s ním polští policisté zdokumentovali poškozenou pneumatiku a sepsali protokol o výslechu.