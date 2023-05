Poslední česká textilní průmyslovka je v ohrožení

Vedení Libereckého kraje, který je zřizovatelem školy, se bude příští týden zabývat plánem, podle něhož by se škola formálně sloučila s jinou střední průmyslovkou, strojní a elektrotechnickou. Jako samostatná škola by tak zanikla.

Třídy, které by textilní průmyslovka uvolnila, by posloužily nově vzniklému technickému lyceu. Cílem krajského plánu je totiž posílení všeobecně vzdělávacích oborů, jako je všeobecné gymnázium nebo technické lyceum přímo v Liberci.

Právu to potvrdila ředitelka ohrožené školy Jana Kočí. „Záměr kraje vychází z tlaku rodičů, kteří nejen v Liberci volají po více místech na gymnáziích. Jak to chce kraj vyřešit, je ale podle mě unáhlené. Znamenalo by to, že v šibeničním termínu, k 30. červnu, by naše škola ve své současné podobě skončila. Obory by zůstaly, ale na jiné škole,“ uvedla ředitelka.