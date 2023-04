Poslanec vyjde až na 350 tisíc. Kvůli náhradám

Na kolik vlastně vyjde daňové poplatníky člen parlamentu? Stát musí poslat zákonodárci základní plat 102 tisíc korun hrubého, pokud nemá žádnou funkci. Tři čtvrtiny členů komor však funkce mají. To jim plat zvedá až o dalších 40 tisíc korun.

Nebylo by tedy lepší, aby poslanec a senátor dostali celou tuto částku a sami si hradili všechny výdaje? Do toho se politikům nechce, protože taková suma by provokovala ještě víc.