Poslanci schválili výcvik ukrajinských vojáků v ČR

„Prioritou je pomoc s výcvikem ukrajinských vojáků, a to v zájmu úspěšného boje proti ruskému agresorovi,“ představila na plénu návrh ministryně Černochová.

Výcvik Ukrajinců by se měl v Česku konat podle vládního návrhu do konce příštího roku v pěti čtyřtýdenních turnusech, každého by se mohlo zúčastnit až 800 vojáků. Cvičení vychází z dvoustranné dohody české a ukrajinské vlády, výhledově však bude převeden pod asistenční misi EU.