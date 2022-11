Ukrajinští vojáci se zúčastní výcviku v ČR, náklady činí téměř miliardu korun

Výcvik bude probíhat v rozsahu pěti turnusů, na každém bude až 800 vojáků. „Uskutečnily by se do konce roku 2023,“ doplnila ministryně. A první proběhne již letos.

Česko by následně mělo vyčlenit až 55 lidí do unijní asistenční mise, působili by na území jiných členských států EU.