Poslanci řešili problém s náhradním mateřstvím

Malá ale na semináři uvedla, že náhradní mateřství se už dnes v ČR děje, odehrává se ale v šedé zóně, kterou by zákaz nevyřešil.

„Potkala jsem se s paní, které po rakovině vzali dělohu a dítě jí a jejímu manželovi odnosila rodinná známá. Tento institut využívají rodiny, co po dítěti dlouho touží, miminko je pro ně vymodlené,“ uvedla Malá.

„Existují možná nebezpečí. Co se stane, když se dítě narodí postižené, a nebudou ho chtít ani rodiče, ani matka? Není ani na místě se tvářit, že neexistuje obchod s dětmi. Právě proto bychom měli zakotvit náhradní mateřství do právního řádu,“ řekla poslankyně.

Náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák na semináři řekl, že na půdě resortu se už na normě, která by náhradní mateřství uzákonila, pracuje.

„Absolutní zákaz určitě není nejlepší řešení. V praxi k tomu bude stejně docházet v šedé zóně, to je v rozporu s nejlepším zájmem dítěte,“ řekl Viktor Kundrák, ředitel vládního odboru lidských práv a ochrany menšin.

Mladé ženy zejména z Ukrajiny přicestovaly do ČR porodit, a jejich děti si za úplatu odváželi cizinci do Španělska, Švédska či Norska, kteří se nechali zapsat do rodného listu jako otcové dítěte.