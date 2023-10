Polské volby rozhádaly ODS

Výsledky polských voleb, po kterých zřejmě liberální opozice vyšachuje dosud vládnoucí konzervativní Právo a spravedlnost, rozhádaly i špičky ODS. O to se postaral tweet předsedy Senátu a místopředsedy ODS Miloše Vystrčila, který podpořil rodící se koalici, a to i přes to, že jsou v ní zastoupeny levicové strany.

Foto: Milan Malíček, Právo Jan Zahradil (vlevo) a Alexandr Vondra na společném snímku z roku 2019.