Policie zvýší platy, aby zamezila odchodům

„Od ledna budeme zvyšovat platy o deset procent na tarifech. Je to velmi dobrý krok k tomu, aby policisté na podzim neodcházeli. Při jednoduchém vložení si čísel do valorizační rovnice jim vyjde, že odejít letos na podzim se nevyplatí, pokud budou mít od ledna přidáno,“ řekl Právu ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Dodal, že chtějí dosáhnout toho, aby se nástupní plat policisty dostal alespoň přes 30 tisíc korun. Nyní nově příchozí příslušník bez praxe pobírá od 26 tisíc hrubého. Předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR (NOS PČR) Tomáš Machovič si ale není jistý, jestli takové zvýšení nové zájemce naláká.

Zaměstnanci volají po vyšších platech, firmy se chystají reagovat Finance

Odbory chtějí vyjednat odměnu

„Je otázka, zda to bude pro zájemce třeba se dvěma dětmi bydlícího v Praze dostatečně motivující vzhledem k inflaci,“ komentoval Machovič.

Podle něj dlouhodobě odchází lidé, kteří mají odslouženo kolem 25 až 35 let. To potvrzují i data policejního prezidia.

Z celkových 1485 policistů, kteří odešli tento rok, mělo odslouženo mezi 25 a 29 lety 354 příslušníků. Po třiceti až pětatřiceti letech služby pak sbor opustilo 284 policistů. Podle Machoviče je důvodem právě valorizace důchodů.

„Pokud příslušníci po 25 a více letech služby uvažovali o tom, že odejdou, spočítali si, že se jim to vyplatí do konce roku kvůli valorizaci. Druhým důvodem je to, že kvůli inflaci si našli práci, kde mají větší příjmy,“ konstatoval Machovič.

Platy některých státních zaměstnanců vzrostou od září o 10 procent Ekonomika

Dodal, že se NOS PČR v tuto chvíli snaží s ministrem vnitra a ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) domluvit pro příslušníky bezpečnostních sborů, tedy nejen policii, ale i vězeňskou službu či celníky, jednorázovou kázeňskou odměnu.

„Byla by třeba ve výši třeba 12 až 15 tisíc za měsíce od září do prosince. Částečně by to pokrylo inflaci do konce roku. Aby je to motivovalo vydržet do konce roku a neodcházeli,“ dodal Machovič.

Náborové kampaně

Podle něj je reálné, že by do čtyř až pěti let mohlo odejít kolem čtyř tisíc příslušníků. Především proto, že policejní sbor stárne a nejvíce příslušníků má odslouženo přes dvacet let. I proto by se podle Machoviče měla policie soustředit na shánění lidí, kteří stávající policisty nahradí. Podle Rakušana se ale na úspěšnost náborové činnosti a udržení současných stavů ministerstvo vnitra i policie zaměřuje.

Inflace v akci: Reálná mzda se lidem snížila o téměř 10 procent Ekonomika

„Celoročně probíhají náborové kampaně. V rámci jedné z nich nazvané „Práce 158× jinak“ se účastníme třeba veletrhů práce či vzdělávání, jako jsou Profesia days nebo Gaudeamus. Krajská ředitelství také navštěvují zájmové školy, dělají různé akce, při kterých si mohou zájemci vyzkoušet práci policisty,“ podotkl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Dodal, že prezidium nemá odhad, kolik příslušníků by mělo skončit do konce roku.