Pojištění cizinců mimo Unii dělí vládní poslance a senátory

Ten je autorem pozměňovacího návrhu, podle nějž by pojištění cizinců ze třetích zemí mohly poskytovat pouze dceřiné společnosti dnešních sedmi zdravotních pojišťoven. „V takovém případě by cizinci dostávali péči v reálné ceně, věděli by, kolik péče stojí. Nevidím jediný důvod, proč by měla být jiná cena pro zahraniční rezidenty než pro české občany,“ řekl Právu Kuchař.