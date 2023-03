Dlouho čekáte na vyšetření? Obraťte se na pojišťovnu

Pacientka Alice obvolala několik pracovišť v Praze, ale žádné jí dřívější datum nenabídlo. „Naštěstí se ukázalo, že to nic nebezpečného nebylo. Měla jsem však zbytečně několik týdnů strach. A kdyby to byla rakovina, kdoví, zda by mezitím nepostoupila dál,“ popsala Právu své obavy.

Na návštěvu specialisty nebo vyšetření čekají pacienti i se závažnými chorobami často i měsíce. Jejich zdravotní stav se do té doby může fatálně zhoršit.

Termín v srpnu

Na to, že povinnost zajistit pacientovi včasný termín mají pojišťovny, upozorňuje Poradní unie pro legislativu ve zdravotnictví (PULZ). Dlouhé čekací doby mívají vyšetření CT nebo magnetická rezonance.

„Akutní případy se řeší ihned, pacienty z našich ambulancí objednáváme aktuálně na květen. Pacienty, kteří přicházejí z jiných zdravotnických zařízení, objednáváme na srpen,“ sdělila Právu například mluvčí ostravské nemocnice Andrea Vojkovská.

Právník Jan Zahálka z PULZ upozornil, že se pacienti mohou s žádostí o zprostředkování zdravotní péče obrátit právě na svou pojišťovnu.

„Klíčová informace, která málo zaznívá ve veřejném prostoru, je to, že včasná dostupnost zdravotní péče je odpovědností zdravotních pojišťoven. Vůbec se proto nebojte kontaktovat vaši pojišťovnu, která to má v popisu práce. Má vás nasměrovat tam, kde se o vás v přiměřené lhůtě postarají,“ sdělil Právu.

Nebojte se kontaktovat pojišťovnu, nasměruje vás tam, kde se v přiměřené lhůtě postarají Jan Zahálka, právník

Pacienti se nemají bát za vyšetřením cestovat. „Nyní neexistuje nic jako spádovost, byť si na to nemocnice bohužel někdy rády hrají. Takže neexistuje právní důvod, aby pacient nemohl na vyšetření klidně do jiného města,“ dodal právník.

Pozor na příplatky

Pokud však pacient narazí na to, že brzký termín vyšetření mu zařízení poskytne za příplatek, neměl by na to přistoupit. Placené balíčky „nadstandardní péče“, které nabízejí soukromá zařízení a připravují je i některé nemocnice, by včasné termíny zahrnovat neměly.

„Je namístě se dotázat, zda to náhodou není pokryto zdravotním pojištěním, a zmínit, že to zkonzultuji se zdravotní pojišťovnou, a to pak opravdu udělat,“ řekl Právu Zahálka. Platit za rychlejší přístup k péči je podle něj za hranou. „Nedovedu si představit právně udržitelnou story, která by zdůvodnila, že je to právně v pořádku,“ podotkl.

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) pomáhá podle svého mluvčího Františka Tlapáka hledat včasné termíny denně. „Pojištěnci nás mohou kontaktovat nejlépe prostřednictvím aplikace VITAKARTA. Obvyklá objednací doba je v řádu dnů. Jsou ale samozřejmě odbornosti, zejména stomatologie a pediatrie, kdy je to složitější. Přes veškerou snahu tak krátké termíny zajistit nedokážeme,“ sdělil Právu.

Na VZP se pacienti obracejí výjimečně. „Pokud se klientovi nedaří v rámci stanovených termínů sehnat požadované vyšetření, určitě se může na pobočku VZP s požadavkem na pomoc při zajištění včasnějšího termínu obrátit. Tyto požadavky nejsou až tak časté, ale setkáváme se s nimi,“ řekl Právu náměstek ředitele VZP Jan Bodnár. „V dostupnosti vyšetření mohou hrát roli regionální rozdíly a kapacity poskytovatelů, proto se VZP snaží zajistit klientovi vyšetření například v jiném zařízení,“ dodal.

Z plánovaných zákroků patří k těm s nejdelší čekací lhůtou např. náhrada kolenního či kyčelního kloubu. Situaci zhoršila i pandemická opatření v letech 2020 a 2021. „VZP se maximálně snaží tento výpadek kompenzovat a díky nastaveným opatřením bylo už vloni provedeno mezi klienty VZP o 62 procent více náhrad kolenního kloubu a skoro o 30 procent více náhrad kyčle než v roce 2021. Data z letošního roku navíc naznačují, že toto tempo zůstává i nadále stejně vysoké,“ dodal Bodnár.

Náhradu za škodu pacient nevymůže

Pokud pacient na vyšetření čeká dlouho a jeho stav se kvůli tomu zhorší, nemá moc šancí, jak vymáhat náhradu škody. „Vzhledem k tomu, že jsem podle zákona mohl jít doslova kamkoli, těžko se hledá viník v jednom konkrétním zdravotnickém zařízení, které tvrdí, že zrovna nemělo kapacitu,“ upozornil Zahálka.

Situace by podle něj byla jiná, pokud by totéž zařízení, které „nemělo čas“, zároveň nabízelo za úplatu přednostní termín. „Tam už bych si dokázal představit stížnost u zdravotní pojišťovny. Ale obecně určitě nelze čekat, že se poskytovateli péče něco citelného stane,“ dodal.

Co říká zákon

O povinnostech pojišťovny sehnat pacientovi vyšetření hovoří i zákon: „Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům včetně jejich místní a časové dostupnosti. Tuto povinnost plní prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb.“

V případě, že pojišťovna svým pojištěncům poskytnutí hrazených služeb nezajistí, dopustí se přestupku, za který může dostat pokutu až 10 milionů Kč.

Dojezdové vzdálenosti k lékaři a čekací doby na objednání stanovuje nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.

Plánované hrazené služby, lhůta dle nařízení vlády

Skiagrafie a sonografie 2 týdny Počítačová tomografie 3 týdny Endoskopie 4 týdny Zahájení biologické léčby roztroušené sklerózy 4 týdny Magnetická rezonance 5 týdnů Mamografické vyšetření 6 týdnů Artroskopie 8 týdnů Angiografie nekoronárních tepen 8 týdnů Echokardiografie 10 týdnů Denzitometrie 16 týdnů Operace šedého zákalu 30 týdnů Náhrada kyčelního kloubu 52 týdnů Náhrada kolenního kloubu 52 týdnů